Serie over langst vastzittende Nederlander in buitenland mag uitgezonden

Singh werd in 1986 in de Verenigde Staten veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Hij kreeg in totaal 56 jaar gevangenisstraf en zit inmiddels 39 jaar vast in een Amerikaanse cel. Betrokkenheid bij de moorden heeft hij altijd ontkend.

Een Amerikaanse Nachtmerrie

In de documentairereeks, Een Amerikaanse Nachtmerrie, die onder meer gaat over de mogelijke gerechtelijke dwaling bij de zaak van Singh, komen ook vermeend seksueel misbruik door Singh en mogelijke connecties met de drugswereld aan bod. Singh is bang dat hij hierdoor in problemen komt bij medegedetineerden.

Dit is volgens de rechter „geen grond” om de vorderingen toe te wijzen. Op het moment dat partijen met elkaar gingen samenwerken wist Singh dat hij beschuldigd was van seksueel misbruik en had hij kunnen voorzien dat het genoemd zou worden in de documentaire, concludeerde de rechter.

Bekijk ook: Nederlander na 38 jaar cel in VS nu beticht van seksueel misbruik

De zus van Singh heeft aan NRC laten weten de uitspraak aan te vechten.