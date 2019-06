Dit zijn de vier MH17 moordverdachten

Voor deze vier mannen geldt vanaf vandaag een internationaal opsporingsbevel. Ⓒ TELEGRAAF/ JIT

Het Openbaar Ministerie gaat vier mannen vervolgen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag op de MH17 in 2014. Officieel gaat het om een verdenking van nauwe samenwerking om het BUK-systeem te verkrijgen en in stelling te brengen op de afvuurlocatie met als doel een vliegtuig neer te schieten. Dit weten we inmiddels over de vier verdachten: