Opnieuw brutale BMW-roof: ’Wedloop tussen fabrikanten en dieven’

„Het leek wel een granaatinslag”, vertelt Stefan Kraft van Ermel uit Zwaag. Hij en zijn vrouw Mariska keken raar op hun neus toen ze vorige week naar de auto toe liepen. „Het aluminium van de deur stak helemaal naar buiten. We hebben eventjes staan kijken en kwamen er later pas achter dat echt álles binnenin was weggehaald. Je denkt eerst nog dat je misschien ergens tegenaan bent gereden, maar eigenlijk zat alleen het stuur er nog in.” Uitzonderlijk, want bij de overige inbraken - de politie kan er inmiddels zeker zes bevestigen - was ook het stuurwiel weg. „Allemaal BMW’s”, vertelt een woordvoerder van de politie, die bevestigt dat er inmiddels een groot onderzoek is gestart.

„Het is een wedloop tussen fabrikanten en dieven”, vertelt Rob Smitskamp van het VBV (Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit). „De fabrikant bouwt slimmigheidjes in om dit te voorkomen, en de dief verzint een manier om dat te omzeilen.” In dit geval gaat het, zo vermoedt Smitskamp, om bendes uit het Oostblok die ’snel overdraagbare onderdelen’ stelen. „Ze rijden de A1 of de A12 af, naar kleine dorpjes aan de snelweg, en breken daar op deze manier BMW’s open. Ze boren een gat in de deur om het alarmsysteem uit te schakelen en kunnen dan ongestoord hun gang gaan.” Alles wordt gestript door dit soort criminelen, weet Smitskamp. „Airbags, sturen, middenconsoles, infotainmentsystemen. En alles op bestelling.”

Beeld van de schade in de BMW van een familie in Zwaag. Ⓒ Eigen foto's

Er iets tegen doen is lastig, legt Smitskamp uit. „Je laptop of portemonnee kun je er natuurlijk uit halen, maar je airbag ga je niet meenemen bij het uitstappen. Het enige dat je zou kunnen doen, is een secundair beveiligingssysteem aanschaffen. Als die mensen twee auto’s zien staan, met links eentje zonder beveiligingsstickers en rechts eentje mét, dan kiezen ze natuurlijk de linker.” Het zou volgens Smitskamp zomaar kunnen dat deze inbraakhype volgende week weer voorbij is. „Vorig jaar was de Audi A1 een hot item en nu zijn BMW’s slachtoffer van deze manier van inbreken. Dat maakt het ook lastig voor verzekeraars, want je kan niet vier keer per jaar de premie aanpassen aan de trends onder het dievengilde.”

Deze manier van inbreken wordt door veel verzekeraars gewoon vergoed. „Gelukkig maar, want deze schade loopt in de tienduizend euro”, vertellen Stefan en Mariska. „Het is gedoe met verzekering, wegslepen en de politie informeren, maar dat prijskaartje hoeven we gelukkig niet te betalen.”