WHO stopt proeven van malariamedicijn tegen coronavirus

Het besluit is genomen op basis van een artikel in het medisch vakblad The Lancet waarin staat dat het de kans om te overlijden juist verhoogde en niet lager maakte. Dat zei WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus. „De proeven zijn stilgelegd zolang wordt onderzocht of het middel wel veilig is.” Mocht uit tests blijken dat het middel veilig is, dan gaan de proeven weer verder.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vorige week het middel te gebruiken als voorzorgsmiddel, al is hij daar naar eigen zeggen weer mee gestopt. In Brazilië raadde de regering het gebruik ook aan.