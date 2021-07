Rotterdamse kinderdagverblijf wil nieuw onderzoek toeslagenaffaire: ’We zitten al jaren in een gijzeling door de belastingdienst’

„Een fiscaal geschil”, vindt de Belastingdienst. Het heeft niks te maken met de toeslagenaffaire, zegt ook officier van justitie N. Klip van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Maar volgens Ben Addi is sprake van ’knevelarij’ door drie ambtenaren van de fiscus: het misbruik maken van hun positie als ambtenaar door een burger ten onrechte te dwingen te betalen. „We zitten nu al drie jaar in een soort gijzeling door de belastingdienst en we willen dat daar een eind aan komt.”

Ambtenaren zaten niet verkeerd

Woensdag zat Ben Addi voor de kortgedingrechter in Den Haag in een poging om een onafhankelijk onderzoek af te dwingen naar de kwestie. Het Bureau Veiligheid en Integriteit van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD deed al zo’n onderzoek en concludeerde dat de ambtenaren niks verkeerd hebben gedaan. Dat was voor het Openbaar Ministerie aanleiding om te besluiten de ambtenaren niet te vervolgen.

Volgens Ben Addi en zijn juridisch adviseurs is het onderzoek van de FIOD niet onafhankelijk te noemen, omdat de dienst te dicht aanschurkt tegen de belastingdienst. Landsadvocate Cecile Bitter bestreed dat. Volgens haar is het Bureau speciaal opgericht voor onderzoek naar dit soort geschillen en is het te vergelijken met de Rijksrecherche die onderzoek doet naar strafbare gedragingen bij de politie.

Afgezien daarvan vindt de landsadvocate dat Ben Addi en zijn adviseurs bij de verkeerde rechter aankloppen. Tegen een beslissing van het Openbaar Ministerie om geen vervolging in te stellen, kan bezwaar worden gemaakt bij het gerechtshof via een zogenoemde artikel 12-procedure. Juridisch adviseur Karim Aachboun van Ben Addi vindt dat zo’n procedure te lang duurt en „een onnodige belasting van de rechterlijke macht” vormt.

Zwarte lijst

Voor Jalil Ben Addi duurt het allemaal veel te lang. Hij zegt dat hij en zijn zus Loubna en broer Fouad met medische problemen kampen sinds ze weten dat ze op een zwarte lijst van de fiscus zijn beland. Zijn protesten worden niet gehoord, hij voelt zich machteloos en in een hoek gezet als fraudeur.

Ben Addi’s belastingadviseur Ad Aerts bestrijdt de stelling van het OM dat deze zaak niets te maken heeft met de toeslagenaffaire. „Het begon in 2015 met Ben Addi’s klanten die werden verdacht van fraude. Dezelfde belastinginspecteur richtte vervolgens zijn pijlen op Het Randstadje.”

Volgens Aerts is het duidelijk dat de bezwaren van Ben Addi niet worden behandeld als een ’normaal’ fiscaal geschil. „Het is gebruikelijk dat er niet meteen boetes worden opgelegd als er een verschil van mening is over een aanslag. In dit geval gebeurde dat wel. Álles wordt afgewezen. Het standpunt is dat hier sprake is van fraude. Punt.”

De kortgedingrechter doet op 30 juli uitspraak.