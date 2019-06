Italië: aantal EU-landen wil migranten Sea-Watch opnemen

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft herhaaldelijk betoogd dat Nederland migranten van de boot opneemt, omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Nederland heeft voor zover bekend geweigerd hier gehoor aan te geven. Er is geen juridische verplichting dat te doen. In de marge van de economische topconferentie van de G20 in Japan heeft premier Giuseppe Conte vrijdag zijn Nederlandse collega Mark Rutte apart gesproken over de Sea-Watch.

