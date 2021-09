Kruisboogschutter Kenzo K. (28) ligt in coma op ic

In beperkingen geplaatst

Advocatenkantoor Kalk en Ural heeft zijn verdediging op zich genomen en bevestigt de identiteit van de man. De raadslieden zeggen verder geen mededelingen te kunnen doen omdat de inwoner van Almelo op de intensive care in coma ligt en daardoor niet aanspreekbaar is. Daarnaast is hij in het kader van het strafrechtelijk onderzoek dat naar hem loopt in zogeheten beperkingen geplaatst, waardoor raadslieden niet over de zaak mogen spreken.

Dat de politie onderzoek doet naar Kenzo K. bevestigt ook Raymond van Kammen. Hij is eigenaar van een school die trainingen in zelfverdediging aanbiedt. K. was hier in het verleden actief als begeleider van andere leden. Van Kammen verbrak naar eigen zeggen twee jaar terug alle contact met Kenzo en zegt daarom verder weinig over hem te kunnen zeggen. „De politie wil een verklaring van me”, aldus de ondernemer.

Psychoses

Volgens de regionale zender RTV Oost zou Kenzo K. al langere tijd psychische problemen hebben. Hij zou lijden aan psychoses en verschillende keren naakt door de stad hebben gelopen. De omroep baseert zich op bronnen rond het onderzoek. De raadsman van K. wil deze berichten bevestigen, noch ontkennen.

De buren in de portiekwoning waar K. werd opgepakt, hadden ook de indruk dat het niet goed ging met Kenzo. Buurvrouw Heidy noemt hem ’een aardige jongen’. „We maakten regelmatig een praatje met elkaar”, vertelt ze. „Maar de laatste dagen keek hij wel anders uit zijn ogen; zijn blik was veranderd. Drugs misschien? Of een psychose?”

’Van de wereld’

„Ik zag hem deze week nog in blote borst in de regen lopen met een boomstam op zijn schouder. Achteraf gezien is dat ook niet helemaal normaal”, vervolgt Heidy. „Hij was echt niet helemaal normaal”, meent buurman Gregory. „De ene dag maakte hij een praatje, de volgende zei hij helemaal niets, alsof hij van de wereld was.”

De dodelijke slachtoffers vielen in hetzelfde appartementencomplex. Volgens de politie gaat het om vrouwen van 70 en 52 jaar oud, beiden uit Almelo. Omwonenden bevestigen dat het oudste slachtoffer een buurvrouw is. De 52-jarige zou een familielid van haar zijn dat op bezoek was.