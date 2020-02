Ligt er een onbekende dode onder het monument? Ⓒ Rias Immink

NIEUWERKERK - Een watersnoodmonument staat vermoedelijk op het tot voor kort onbekende graf waarin een aan de watersnoodramp in 1953 overleden persoon zou liggen. De politie denkt dat het gaat om een man wiens identiteit nu nog onduidelijk is. Hij ligt begraven in het Zeeuwse plaatsje Nieuwerkerk.