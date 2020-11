Rotterdam glimt van trots: Depot Boijmans is voltooid

„Dit is een historisch moment”, zegt bouwwethouder Bas Kurvers die dinsdagochtend zelf een kijkje kwam nemen bij het plaatsen van de allerlaatste spiegel. „Ik vind het oprecht spannend hoe de spiegel wordt geplaatst. Het moet precies op zijn plekje vallen en het is een hele klus. Het is het slotstuk waar we lang op hebben gewacht, want door Covid heeft de productie in China ook een tijdje stilgelegen en het is echt maatwerk”, zegt Kurvers.

De wethouder kan niet wachten om het nieuwste icoon van Rotterdam zelf te gaan fotograferen. „Het is niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor Nederland en de hele wereld een pronkstuk. Het heeft al zoveel internationale aandacht. Rotterdam levert iets af waar we trots op kunnen zijn.”

Skyline van Rotterdam

In totaal bestaat het gebouw uit 6.609 m2 spiegelend glas. Het reflecteert de omgeving, van toevallige voorbijgangers en wolkenluchten tot het Museumpark en de skyline van Rotterdam. „Met de voltooiing van de gevel komen we een stap dichter bij de opening van het kunstdepot. Na jaren van wachten, praten en poetsen heeft Rotterdam zijn cadeau gekregen: een gebouw dat de kunstcollectie van de stad verdient”, zegt directeur Sjarel Ex van Museum en Depot Boijmans Van Beuningen.

Ex is bezig om verzamelaars ervoor warm te maken om hun collectie ook in het depot te stallen. In totaal komen daar ruim 151.000 kunstwerken. De inhuizing van de werken vindt plaats in februari. De glazen deuren van het gebouw gaan voor het grote publiek open in het najaar van 2021.

Overigens zijn er nog spiegels die geadopteerd kunnen worden. Adoptanten kunnen voor duizend euro een spiegel aanschaffen.