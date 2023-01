Meerdere doden en gewonden bij schietpartij synagoge in Jeruzalem

De schietpartij vond plaats in een nederzetting in Oost-Jeruzalem. De politie heeft de schutter neergeschoten en gaat uit van een terroristisch motief. Ambulances en politie kwamen massaal ter plekke, premier Benjamin Netanyahu hield een spoedoverleg. Volgens de Israëlische nieuwssite Arutz Sheva stapte de schutter kort uit een auto om het vuur te openen. Vervolgens zou hij, samen met een ander, snel zijn weggereden. De politie is nog op zoek naar deze andere persoon.

In Jenin op de Westelijke Jordaanoever en andere plekken met Palestijnse bewoners werd de dodelijke aanslag volgens mediaberichten begroet met vuurwerk en vuurwapens die in de lucht werden afgeschoten. De Verenigde Staten veroordeelden de „vreselijke” aanval. Joden luidden op vrijdagavond hun wekelijkse rustdag in.

Het zou mogelijk gaan om een wraakactie op de Israëlische legerinval in Jenin eerder deze week, zo spreekt terreurorganisatie Hamas over een „natuurlijke reactie.” De situatie tussen Israël en Palestijnen is gespannen nadat bij een actie van het leger op de Westelijke Jordaanoever deze week negen doden vielen, onder wie Palestijnse militanten. Het kwam daarna tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen.