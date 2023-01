Tientallen arrestaties na schietpartij bij synagoge in Jeruzalem

In het onderzoek zijn onder anderen de ouders en buren van de schutter opgepakt voor verhoor, melden Israëlische media. De man woonde in Oost-Jeruzalem. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij militante activiteiten of lid was van een gewapende Palestijnse groepering.

De man opende vrijdag het vuur op mensen die een synagoge verlieten. Er vielen zeven doden, . Het gebedshuis staat in het oosten van Jeruzalem, in het door Israël ingelijfde deel van de stad. Het was volgens de politie voor Israël een van de dodelijkste aanvallen van de recente jaren.

Het schietincident vond plaats op de Internationale Holocaust-herdenkingsdag en komt op een moment waarop de spanningen tussen Israël en de Palestijnen al hoog zijn opgelopen.

Donderdag stierven op de Westelijke Jordaanoever negen Palestijnen, bij een inval van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp Jenin. Het was de dodelijkste inval van de afgelopen jaren. Na de operatie in Jenin kwam het tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen. De Palestijnen hebben de samenwerking met Israël op het gebied van veiligheid beëindigd.

’Bijzonder verachtelijk’

VN-topman Antonío Guterres veroordeelt de aanval met klem. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten hebben hun afschuw uitgesproken. „Bijzonder verachtelijk” op de dag dat de Holocaust wordt herdacht, noemde de woordvoerder van secretaris-generaal Guterres de aanslag.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemde de aanslag bij de synagoge gruwelijk. „We staan achter onze Israëlische vrienden”, zei hij in een verklaring.

Het zou mogelijk gaan om een wraakactie op de Israëlische legerinval in Jenin eerder deze week, zo spreekt terreurorganisatie Hamas over een „natuurlijke reactie.” De situatie tussen Israël en Palestijnen is gespannen nadat bij een actie van het leger op de Westelijke Jordaanoever deze week negen doden vielen, onder wie Palestijnse militanten. Het kwam daarna tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen.