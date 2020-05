Noorse multimiljonair Tom Hagen komt vrij

De districtsrechtbank in Lillestrøm bij Oslo had afgelopen week besloten Hagen voor vier weken in voorlopige hechtenis te nemen vanwege het risico op het vernietigen van bewijsmateriaal. Hagen’s advocaat was tegen deze beslissing in beroep gegaan en donderdag besloot een hogere rechtbank dat hij moest worden vrijgelaten. Twee van de drie rechters meenden dat er onvoldoende reden was om een misdrijf te vermoeden. De politie had tegen deze beslissing beroep aangetekend bij het hooggerechtshof.

Hagen’s vrouw Anne-Elisabeth verdween op 31 oktober 2018 spoorloos uit het familiehuis in Lørenskog bij Oslo en is nooit teruggevonden. Ze leek aanvankelijk te zijn ontvoerd. De autoriteiten verklaarden later dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht en er helemaal geen ontvoering zou zijn geweest. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten. Haar verdwijning wordt beschouwd als een van de meest sensationele strafzaken in de recente Noorse geschiedenis.

Cryptovaluta

Donderdagavond arresteerde de politie een andere verdachte in de zaak. De man, tussen 30 en 40 jaar oud, wordt ervan beschuldigd de vrouw te hebben vermoord of betrokken te zijn geweest bij de moord, aldus de politie vrijdag. Hij is een bekende van Hagen. De man is thuis in de wereld van cryptovaluta. Het losgeld dat destijds was geëist, moest in cryptomunten worden betaald.

Tom Hagen behoort tot de rijkste mensen in Noorwegen. Zijn vermogen is eerder geschat op 1,9 miljard kroon (ongeveer 170 miljoen euro).