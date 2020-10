Weer rellen en plunderingen na doodschieten zwarte verdachte

De man, Walter Wallace Jr, was volgens de politie bewapend met een mes en negeerde instructies van agenten. Twee agenten schoten op de man, die meerdere keren werd getroffen en korte tijd later overleed.

Korte tijd later werden volgens plaatselijke media door relschoppers ruiten ingegooid en werd in brand gesticht in het westen van de stad. Volgens de krant Inquirer werd een politie-agent overreden door een hard rijdende truck. De politieman zou daarbij en been gebroken hebben, schrijft Fox News.

Agenten moesten met een haag om het slachtoffer heen gaan staan. Ondertussen kregen ze een regen van stenen over zich heen, aldus de krant. De bestuurder werd kort daarna aangehouden. Onduidelijk is het of het om een demonstrant ging.

Er waren voorafgaand ook demonstraties tegen de politie bij onder meer een politiebureau in de wijk waar de verdachte werd neergeschoten. Er zijn meer dan dertig politieagenten gewond geraakt en meer dan dertig mensen gearresteerd. Ook werd een politiewagen in brand gestoken.

Burgemeester Jim Kenney kondigde een onderzoek naar de dood van Wallace aan. „Ik heb de videobeelden gezien en we moeten nu ingewikkelde vragen beantwoorden”.

De burgemeester sprak ook met de nabestaanden. De vader van het slachtoffer vraagt zich tegen de Inquirer af waarom de agenten tien keer moesten schieten en er geen taser is gebruikt tegen zijn zoon die weigerde een mes weg te leggen. Volgens hem was zijn zoon in de war en aan de medicijnen.

De Inquirer zag de beelden ook en schrijft dat Wallace Jr. op de agenten afloopt en weigert gehoor te geven meerdere oproepen te stoppen.

De politie was uitgerukt na een melding dat een man op straat zou zwaaien met en mes.