Geëmotioneerde expert maakt overlijden 12-jarig meisje bekend

Het aantal overleden coronapatiënten in het land is inmiddels opgelopen tot 705.

Volgens viroloog Steven Van Gucht is het overlijden van het jonge meisje, maandag, „uitzonderlijk.” De toestand van het meisje ging plotseling hard achteruit na drie dagen koorts. „We willen onze diepe steun betuigen”, zei hij. „Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dit moet van geval per geval onderzocht worden.”

Van Gucht moest de persconferentie van zijn verdrietige collega Emmanuel André overnemen. André: „Dit is een emotioneel en moeilijk moment. Dit haalt ons helemaal overhoop.”

“Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van 10 jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen”, aldus Van Gucht. “Al is dit heel uitzonderlijk bij jonge mensen: dit is niet de regel.” De viroloog benadrukte verder: “Geloof mij, dit zal voorbijgaan.”

Van Gucht wees er ook op dat mensen moeten blijven praten met elkaar. “Dit is een moeilijke tijd, mensen voelen zich verloren. Zoek steun bij elkaar, praat erover. Dit virus is een gegeven van de natuur en dit gaat voorbij. We kunnen vechten.”

Afgelopen 24 uur

De afgelopen 24 uur zijn 98 mensen overledenin België, maar er kwamen daarnaast nog 94 meldingen binnen ’met terugwerkende kracht.’ Daardoor is het aantal in een klap van 513 opgelopen tot 705.

Er zijn 485 nieuwe patiënten opgenomen, waardoor er nu 4.920 mensen in het ziekenhuis liggen. Van hen liggen er 1.021 op de intensive care.

Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah zetten de laatste cijfers en feiten op een rij in een dagelijkse podcast. Luister de corona-update hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcast app.