Russische mobilisatie: zorgwekkende escalatie of kat in het nauw?

Defensie: wel extra geld, maar niet genoeg personeel

Defensie kampt met een leegloop van personeel. ’Een zorgelijke ontwikkeling’, staat in de Prinsjesdagstukken van Defensieminister Ollongren (D66). Want hoewel de krijgsmacht de komende jaren miljarden extra heeft te besteden, is het een struikelblok om genoeg nieuwe mensen te vinden.