Koenders: kernwapens maken wereld juist onveiliger

Bert Koenders Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Het streven van de Amerikaanse president Donald Trump naar meer kernwapens is in Den Haag niet met gejuich begroet. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reageerde vrijdag kritisch: „Het is geen goede zaak. Ik vind het niet verstandig om te zeggen dat je meer kernwapens nodig hebt. Van meer kernwapens wordt de wereld niet veiliger, eerder onveiliger.”