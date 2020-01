Verknipte mode bij Jean-Paul Gaultier

Boy George doet een optreden bij de show van Jean Paul Gaultier. Ⓒ REUTERS

PARIJS - Het was best even spannend voor modefans in aanloop naar de allerlaatste coutureshow van het enfant terrible van de mode, de Franse modegod Jean-Paul Gaultier. Zou hij het weer doen? Vrouwen en mannen in alle soorten en maten op de catwalk, van dik tot dun, van groot tot klein, van alle culturen in de wereld… oftewel: die heerlijke mix van mensen waarin iedereen zichzelf dus kan herkennen en iedere persoon wordt gewaardeerd. Discriminatie komt zeker niet in het woordenboek van deze designer voor. Of zoals hij het zelf graag omschrijft: „Ik heb altijd, zowel in de couture als in de prêt-à-porter, collecties willen maken voor verschillende vrouwen, van alle stijlen en alle leeftijden.”