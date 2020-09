Na klachtenregen over vouchers: vliegticket moet sneller terugbetaald

Dat is het resultaat van een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de luchtvaartsector en gesprekken met een vijftal maatschappijen: KLM, Transavia, Vueling, Corendon en TUI. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de Tweede Kamer dinsdagavond geïnformeerd.

Aanleiding voor het ILT-onderzoek is een groeiend aantal klachten van passagiers die vinden dat hun rechten zijn geschonden. Van maart tot september dienden al ruim 1300 reizigers een officiële klacht in bij de ILT. Maar ook bij de Consumentenbond zijn veel meldingen.

’Verplicht’

De belangrijkste klacht is het ’verplicht’ accepteren van een voucher zonder de mogelijkheid om geld terug te vragen plus onduidelijkheid over de (te lange) termijn van terugbetalen. Ook de Europese Commissie vindt dat de luchtvaart weer gewoon aan de Europese regels moet voldoen, coronacrisis of niet.

De Nederlandse inspectie wil nu dat vliegmaatschappijen goed bereikbaar zijn voor gedupeerde passagiers en dat er helder wordt gecommuniceerd. Bij annulering van de vlucht is altijd de vrije keuze: kosteloos omboeken, voucher of geld terug.

KLM, Transavia, TUI en Corendon krijgen tot eind september de gelegenheid hun systemen zodanig op orde te hebben, dat ze aan alle wettelijke eisen voldoen. Voor vluchten voor 1 oktober geannuleerd, eist de ILT een maximale terugbetalingstermijn van zestig dagen. Voor vluchten die na 1 oktober worden geschrapt, geldt zeven dagen.

„Wie de afspraken onvoldoende naleeft, kan onder verscherpt toezicht worden gesteld of een boete krijgen”, aldus een ILT-woordvoerster

Prijsvechters als Ryanair en Vueling spannen de kroon, die houden de reiziger aan het lijntje”, signaleert de Consumentenbond.

Ryanair en Vueling wilden dinsdag geen commentaar geven op de aantijgingen. De realiteit is dat de luchtvaart net als de reisindustrie door chronisch gebrek aan inkomsten eenvoudig niet in staat is op korte termijn massaal geld terug te geven. „De ANVR-vouchers van pakketvakanties zijn nog gedekt tegen faillissement bij garantiefonds SGR. Voor losse tickets geldt dat niet. Bankroet is geld kwijt”, stelt de Consumentenbond. Er staan volgens schatting in Nederland intussen voor miljarden aan vlieg-, reis- en huisjesvouchers uit.