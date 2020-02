Dak stort in bij illegaal dansfeest: studente omgekomen

De 27-jarige organisator van het feest is gearresteerd. Op het ondergrondse feest in het Russische Akademgorodok waren tweehonderd bezoekers. Ze stonden te dansen in een voormalig café toen rond 04.00 uur ’s nachts het houten dak de sneeuw niet meer kon houden.

Tuyana Prushenova, medisch studente, wist de ravage die ontstond niet te overleven. Een man brak zijn bekken, een andere vrouw brak haar enkel en enkele feestgangers waren onderkoeld, meldt The Siberian Times. Op het moment van de fatale instorting was het zo’n twintig graden in de min.

De omgekomen studente stond in de garderobe toen daar het dak instortte.

„De muziek stond heel hard, toen ik opeens een klap hoorde, en een meisje hoorde schreeuwen”, vertelt een ooggetuige. Het gedeelte bij de garderobe bleek te zijn ingestort.