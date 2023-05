Akkoord over jeugdhulp: minder jongeren in jeugdzorg, structurele investeringen

Dat schrijven staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd) en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) woensdag aan de Tweede Kamer. Met deze ’fundamentele verbetering van de jeugdzorg’ is volgens de bewindslieden ’een grote stap gezet’ naar snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben.

Een van de afspraken gaat over het aanpassen van de Jeugdwet. „Daarmee willen we ervoor zorgen dat niet alle vormen van hulp meer onder de jeugdzorg valt”, zegt een woordvoerder. Welke hulp straks wel en niet bij jeugdzorg hoort, wordt later duidelijk. „Maar denk bijvoorbeeld aan examenstress-training.”

Complexe hulpvragen

De druk op de jeugdzorg is enorm, onder meer omdat zulke vormen van hulp er nu ook onder vallen. „Door dit beter af te bakenen, kunnen we de kinderen met complexe hulpvragen beter helpen”, zegt de woordvoerder.

Tegenover het afstoten van sommige vormen van hulp uit de jeugdzorg, staat dat de wijkteams in gemeenten worden versterkt. Via samenwerking met onder meer het onderwijs moet dit ervoor zorgen dat kinderen en jongeren vaker met ’collectieve voorzieningen’ worden ondersteund. Verder hebben de partijen afgesproken dat papierwerk en administratie ’zeer ingrijpend’ worden verminderd, zodat jeugdzorgmedewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn.

„Kinderen en ouders die hulp en zorg nodig hebben, en ook alle mensen die in de jeugdzorg werken, moeten zo snel mogelijk iets gaan merken van deze fundamentele verbeteringen van de jeugdzorg”, zegt staatssecretaris Van Ooijen.

Het inhoudelijke principeakkoord tussen de betrokken organisaties volgt na de afspraken over het financiële kader, die het Rijk en VNG afgelopen in april na lang onderhandelen bereikten.

Struikelblok

De financiële afspraken vormen lange tijd een struikelblok, want terwijl gemeenten al jaren kampen met tekorten op de jeugdzorg, moesten hervormingen een extra besparing opleveren. Uiteindelijk spraken Rijk en gemeenten af dat er de komende jaren 385 miljoen euro minder wordt bezuinigd dan gepland. Daarmee moeten gemeenten ’zo goed mogelijk in staat worden gesteld om in ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden de jeugdzorg te verbeteren’.

De Hervormingsagenda Jeugd die nu met de betrokken partijen is afgesproken, bevat volgens Van Ooijen en Weerwind ’een groot pakket’ aan maatregelen om de jeugdzorg ’te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen’. Voor de zomer moet de Hervormingsagenda Jeugd definitief worden vastgesteld.