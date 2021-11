Iraakse Koerden zoeken slechts geluk

Ondanks de verschrikkingen aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen zijn vele van plan om in de toekomst nog een keer te proberen om de EU te bereiken. Maar dan via een andere route. ,,Ik ga niet meer door Wit-Rusland”, aldus Sarkan op de luchthaven van Erbil tegenover Rudaw, een Koerdisch tv-station.

Bootramp

Het is opvallend hoeveel Iraakse Koerden er onder de huidige migrantenstroom zitten. De meeste slachtoffers van de bootramp in het Kanaal waren ook afkomstig uit het noorden van Irak, waar de veiligheidssituatie en economie toch een stuk beter is dan in de rest van het land. Zelfs in vergelijking met grote delen van het Midden-Oosten hebben de Koerden het op het eerste gezicht niet zo slecht.

Toch zien met name veel jongeren geen toekomst meer in de autonome regio. De werkeloosheid is hoog, mede doordat de regering vanwege de gevolgen van corona haar gigantische ambtenarenapparaat heeft uitgedund, en de corruptie tiert welig. Mensen die goede contacten hebben met een van de twee dominante politieke partijen in het land, konden in veel gevallen wel hun baan behouden.

De regio is momenteel ook het toneel van gewelddadige studentenprotesten, met name in de twee grote steden Erbil en Suleimanya. De studenten eisen dat hun maandelijks toelage wordt hersteld. Uit woede staken zij deze week verschillende overheidsgebouwen in brand.

Ontheemden

Noord-Irak trilt bovendien nog altijd na van de oorlog tegen Islamitische Staat, waarin de Koerden een belangrijke bondgenoot van het Westen waren. Verspreid over de regio zitten nog altijd meer dan een miljoen ontheemden en vluchtelingen in kampen.

Door die algehele misère, en de lokroep uit Wit-Rusland, dat met de vluchtelingen Europa wil straffen voor sancties tegen het land, trokken vele duizenden Iraakse Koeren de afgelopen weken naar Minsk. De regering in Erbil claimt dat zij het slachtoffer waren van mensenhandelaren. Volgens premier Masrour Barzani laat ook de ramp in het Kanaal opnieuw de gevaren zien van ‘smokkelaars die mensen de dood in jagen’. Toch zeggen veel van de Koerdische migranten dat ze gewoon via reisbureaus hun tickets hebben aangeschaft.