Skelet grootste triceratops Big John geveild

Het skelet van Big John Ⓒ ANP

PARIJS - Het skelet van dinosaurus Big John, de grootste triceratops die tot nu toe is gevonden, is voor 5,5 miljoen euro geveild. Het geraamte is ongeveer 8 meter lang en geldt als het meest complete exemplaar van de triceratops.