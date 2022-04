Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Lilianne Ploumen kon verdeelde PvdA niet uit het slop trekken

Lilianne Ploumen: „Je moet als partijleider de allerbeste zijn, dat verdient de partij.” Ⓒ ANP/HH

Den Haag - In ruim een jaar tijd is het oud-minister Lilianne Ploumen (59) niet gelukt om de PvdA kleur op de wangen te geven. Al sinds haar aantreden als partijleider waren er twijfels over haar geschiktheid. Ze slaagde er niet in de verdeelde partij bij elkaar te brengen.