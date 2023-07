Meisje gered van ontvoerder dankzij papiertje met woorden ’help me!’

Agenten reageerden op 9 juli op een oproep in Long Beach in Los Angeles. Voorbijgangers hadden namelijk in een auto een meisje gezien dat een papiertje omhooghield met de woorden „help me” in het rood geschreven. De politie kwam ter plaatse en zag het zichtbaar emotioneel en ontredderde meisje waarop de 61-jarige Steven Robert Sablan gearresteerd werd.

Hij werd afgelopen donderdag aangeklaagd op beschuldiging van ontvoering en vervoer van een minderjarige met de bedoeling om deel te nemen aan criminele seksuele activiteiten. De politie zei dat het slachtoffer op 6 juli in de buurt was van een bushalte in San Antonio, Texas, toen de verdachte in een voertuig naderde, een pistool op haar richtte en eiste dat ze instapte.

Rechercheurs stelden vast dat het meisje seksueel was misbruikt tijdens de rit naar Californië en ze vonden een replica van een vuurwapen in het voertuig.

Sablan wordt vastgehouden in het federale Metropolitan detentiecentrum in het centrum van LA. Het meisje werd onder toezicht geplaatst van de Los Angeles County Department of Children. De FBI heeft nu de leiding over het onderzoek.