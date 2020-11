’Ontvoerd kind (7) door pedo 52 dagen opgesloten in kelder’

Het jochie uit het dorpje Gorki verdween in september spoorloos, tot radeloosheid van de ouders. Hij liep onderweg naar huis toen hij ontvoerd werd door de 26-jarige Dmitry Kopylov, blijkt nu. De man wordt ervan beschuldigd het kind seksueel te hebben misbruikt en wekenlang te hebben opgesloten in een kelder. Van die ruimte zijn schokkende beelden naar buiten gebracht door de Russische politie. Er staat enkel een bed in de grijze, kale ruimte.

Op basis van een tip via de internationale opsporingsorganisatie Interpol werden de verdachte en het kind gevonden. Op het moment dat de veiligheidsdiensten binnenvielen, zat het jongetje op schoot bij de man. De special forces sloegen een raam in om binnen te komen. Het jongetje zou heel blij zijn geweest tijdens de inval, en later in tranen zijn uitgebarsten. Hij zei nog wel tegen zijn zwaarbewapende redders dat ze ’het raam niet kapot hadden moeten maken’.

Het kind is herenigd met zijn dolblije ouders. Op beelden is te zien dat ze hem heftig geëmotioneerd knuffelen. Duizenden agenten, vrijwilligers en anderen zochten de afgelopen tijd mee naar de jongen. Hij krijgt psychologische hulp om alles te verwerken. „Hij was blij om zijn moeder te zien. We zijn overstelpt met emoties. Eindelijk is hij gevonden”, zegt de vader volgens The Daily Mail.

De 26-jarige Dmitry Kopylov is gearresteerd na de vondst van de vermiste jongen. Ⓒ Politie Rusland

Kopylov, naar verluidt een computernerd, is de zoon van een elektricien en een kinderoppas. Zijn beide ouders zijn er niet meer.