Azarkan wil lijst Denk aanvoeren: ’Karwei afmaken’

Bij splinterpartij Denk vochten de drie Kamerleden de afgelopen periode elkaar de tent uit. Het draaide om een machtsstrijd, waarbij Azarkan en Kuzu naar elkaar toe trokken en Öztürk zich buitenspel gezet voelde.

Via de in het nauw gedreven Öztürk lekte vervolgens uit dat Kuzu een affaire zou hebben gehad met een medewerkster van Denk. Daarbij werd geïnsinueerd dat het om een MeToo-affaire zou gaan. Het slachtoffer zelf wil daar niks over zeggen. Wat er precies is gebeurd, is nooit duidelijk geworden.

Kuzu reageerde op Öztürk door diens acties aan zijn adres te betitelen als „politieke zelfmoord.”

De interne ruzie raakt de partij hard. Azarkan - die aangeeft bij Denk de eerste man te willen worden - mengde zich in de kwestie door in een filmpje aan Öztürk te zeggen dat hij vond dat hij moest dimmen. „Een vlaag van verstandsverbijstering”, zo betitelde Azarkan de aantijgingen van Öztürk aan het adres van Kuzu.

Zand erover

In praatprogramma Op1 laat Azarkan weten dat hij over alles zand wil doen. Hij wil Denk gaan leiden en zegt dat hij daarvoor het fiat heeft van zowel Öztürk als Kuzu. De strijdbijl is volgens hem een poosje geleden al begraven. Er is een soort van mediation geweest. „Met drie Bert van Leeuwens (presentator van tv-programma het Diner, red.) zaten we aan tafel”, zo omschrijft hij de sussende praatsessies.

Politieke partij Denk ligt in de Tweede Kamer nogal eens onder vuur. Via filmpjes op sociale media met daarin bedenkelijk knip- en plakwerk zet de partij andere Kamerleden met een allochtone achtergrond geregeld te kakken. Laatst zette Azarkan SP-leider bovendien Marijnissen weg als ’beschonken komkommer’. Bij Op1 reageert Azarkan daarop. Hij wuift de kritiek weg. Volgens hem is Denk ’erg scherp op de persoon, op de emotie.’ „Dat past bij een partij die het nog moet leren”, vindt hij. Hij trekt de vergelijking met stervoetballer Christiano Ronaldo. Als al diens overtredingen op een rij zouden worden gezet, zou dat ook geen fraai beeld opleveren, stelt hij.

