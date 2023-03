Premium Het beste van De Telegraaf

’Je bent daar niet voor een avondvierdaagse’ Frustratie agenten over wegvallen verbinding: ’We hebben echt geluk gehad’

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De politie zocht in het Brabantse Rijsbergen met ruim zeventig mensen naar een verdachte van een overval. Tijdens de klopjacht viel urenlang voor 75 procent de verbinding met de portofoon weg. Ⓒ ANP / HH

RIJSBERGEN - Het is een wonder dat er donderdag bij de klopjacht in Rijsbergen geen slachtoffers zijn gevallen door de ernstig haperende communicatie. Urenlang viel voor 75 procent de verbinding met de portofoon weg, voor bijvoorbeeld politieman ’Johan’.