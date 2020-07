Zelfde regels digitale markt en ’gewone’ winkels

Wie nu een product online koopt waar iets mis mee is, kan nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd worden. De webshop verwijst dan door naar de aanbieder die het via de webshop verkocht. Maar als die aanbieder ook niet thuis geeft, valt de consument vaak tussen wal en schip. „Het wordt tijd om dit op te lossen en duidelijkere verantwoordelijkheden van de verschillende spelers vast te leggen”, zegt Keijzer.

De staatssecretaris wil nu in Brussel regelen dat de webshops meer verantwoordelijkheid gaan krijgen voor de producten die op hun platform aangeboden worden. „Het kopen en verkopen via een online platform moet qua consumentenrechten en productveiligheid meer gaan lijken op het winkelen in bijvoorbeeld een supermarkt”, zegt Keijzer. „De winkel haalt actief de rotte appels uit het schap en geeft een klant geld terug als een verpakking kapot gaat of haalt een onveilig product uit de winkel. Wat voor consumenten in de fysieke wereld geldt, moet ook online gaan gelden.”