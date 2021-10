Urn van neonazi bij graf Joodse wetenschapper gezet

Het feit dat Hafenmayer een afscheid krijgt, is op zich niet verwonderlijk. Want „iedereen heeft recht op een laatste rustplaats”, zo verdedigt ook de evangelische kerk de uitvaart op haar terrein.

Maar de urn van Hafenmayer werd nota bene bij het graf van de Joodse muziekwetenschapper Max Friedlaender (1852–1934) gezet, schrijven Duitse kranten waaronder de Tagesspiegel en Berliner Zeitung.

Een „schaamteloze provocatie van de neonazi’s”, zo kwalificeert BILD het incident. Tijdens de dienst was over het graf van Max Friedlaender een zwarte doek gedrapeerd. Daarvoor stond een beeltenis van Holocaustontkenner Hafenmayer.

Er waren zo’n vijftig mensen aanwezig, onder wie ook rechtsextremisten en mensen van de Reichsbürger-beweging.

’Een fout’

Een woordvoerder van de kerk zegt dat het recht op een laatste rustplaats ’leidend’ is. „Desondanks was de keuze voor het voormalige graf van Max Friedlaender een fout. Die onderzoeken we nu.” Bekeken wordt of neonazi Hafenmayer alsnog een andere rustplaats krijgt.