China vraagt media om onpartijdigheid Hongkong

„Overzeese media hebben een belangrijk rol in het vormen van de misleide publieke opinie in Hongkong”, citeert de South China Morning Post de brief die naar meer dan dertig mediabedrijven is gestuurd.

Peking verklaart dat het zijn belangrijkste taak is om de chaos en het geweld te stoppen en de rust te laten terugkeren.

Het is al maanden onrustig in Hongkong. Demonstranten voeren actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep tegen de grotere invloed van China op het autonome Hongkong.