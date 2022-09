Oud-PvdA-bestuurder Hans Alders voelde zich belazerd: ’NAM ondermijnde versterkingsopgave’

Alders sprak woensdagmiddag zijn frustraties uit die hem uiteindelijk hebben doen besluiten om zijn functie neer te leggen omdat hij al snel het gevoel had dat er werd ’getornd aan hetgeen’ was afgesproken. Met een ruim mandaat kon Alders in Groningen juist rust brengen en vertrouwen terugwinnen, zei hij. Tot 2018, toen het ministerie een ’pauzeknop’ indrukte voor woningherstel nadat het besluit was genomen om de gaskraan verder dicht te draaien.

Dat besluit gaf hem het gevoel dat ’alles gebruikt werd om te vertragen, om het klein te krijgen’. In brief aan toenmalig minister Eric Wiebes uitte hij al harde kritiek en ook tijdens het verhoor besprak hij ’krankzinnigheden’ die hij meemaakte. Zo werd hij vanuit het ministerie plots geconfronteerd met ’nieuwe feiten’ over Groningen en de aardbevingsproblematiek. „Typisch Haags”, zegt de gekrenkte bestuurder, die juist tussen de Groningers stond en aan tafel zat met alle partijen om grootschalig woningen te versterken. „Het gaat om mensen”, zegt hij.

Verdwenen van de lijst

Ook hekelde hij de manier waarop de NAM woningen versterkte. Hoewel er meldingen werden ingediend bij het Centrum Veilig Wonen, bepaalde de NAM volgens Alders achteraf alsnog wat wel of niet zou worden aangepakt. Daardoor kon het voorkomen dat duizenden huizen die op de lijst stonden voor versterking, plots van de lijst verdwenen. Alders is ook niet te spreken over de juridische dwingelandij van de NAM, die alles op voorhand moest beoordelen en goedkeuren. Volgens Alders bemoeiden juristen zich dan tot in de laatste details met de schadeafhandelingen. Als de NAM vervolgens vond dat versterkingsadviezen ’onzinnig’ waren, verdwenen die, zegt Alders. Dat terwijl bij huishoudens eerder juist een brief binnen was gekomen dat de woning waarin zij leefden onveilig was. Volgens Alders was er veel te weinig oog voor het woord ’thuis’. „Met de nadruk op de t.”

Woensdagochtend werd ook oud-EZ-topambtenaar Martijn Camps verhoord. Hij erkende dat er stekeligheden waren tussen hem en de onafhankelijke in Inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), Harry van der Meijden.

Van der Meijden sprak eerder deze week tegen de enquêtecommissie zijn verbazing uit over de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de olie- en gasindustrie bij zijn sollicitatiegesprek bij het SodM, helemaal omdat het een volstrekt onafhankelijk orgaan is. Ex-topambtenaar Camps zegt daar „ook wat ongemak” bij te hebben gevoeld, maar benadrukt dat deze lobbyist slechts een „adviesrol” had. De branchevereniging van olie- en gaswinningsbedrijven had volgens Camps in het verleden ook al aan tafel gezeten bij dergelijke benoemingen. Hij besloot daarom die lijn maar door te trekken.