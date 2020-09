Verdachten langer vast, Instagram van ex Barbie nog ’op slot’

De profielfoto op het account van de ex-man van Samantha ’Barbie’ de Jong. Ⓒ Instagram michaelvanderplas

DEN HAAG - Drie van de vijf verdachten in de zaak van grootschalige handel in goederen met vervalste merken blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Twee anderen die werden aangehouden zijn heengezonden, maar blijven wel verdachte. Het onderzoek is nog bezig, meldt het OM.