Voor tientallen miljoenen euro’s aan drugs in beslag genomen in loods Oudorp

OUDORP - Bij een inval in een bedrijfsloods in Oudorp (Noord-Holland) zijn enkele honderden kilo’s cocaïne en heroïne in beslag genomen. Dat heeft de politie dinsdag laten weten. De inval in het gebouw aan de Lorentzstraat vond al op 15 april plaats, maar om hoeveel drugs het precies ging, was nog niet duidelijk. „Er is voor vele tientallen miljoenen euro’s aan cocaïne en heroïne aangetroffen”, aldus een politiewoordvoerder. In de zaak zijn volgens hem nog geen aanhoudingen verricht.