Premium Het beste van De Telegraaf

Woke imago Deugreclame uit angst voor ophef: ’We zijn doorgeslagen’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Reclames peperen de consument in dat we in een inclusieve en multiculturele wereld leven. Dat blijkt eens te meer nu Adidas een badpak promoot met een mannelijk model. „Bedrijven willen vooral laten zien dat ze deugen.”