Storm blaast dak van flat in Katwijk, bewoners slapen niet thuis

De bewoners van het appartementengebouw aan de Rijnmond zijn zich rotgeschrokken. Ze zijn ook verbaasd. „Dit verwacht je niet bij windkracht zeven”, zegt een oudere man die met zijn vrouw op weg is naar Zee en Duin. „Het werd even donker en daarna zaten we buiten”, zo beschrijft de bewoner van de bovenste etage de gebeurtenis.

Het is kort na half twaalf als de zuidwester storm het bitumen dak van het zeventig jaar oude woongebouw over een lengte van dertig meter optilt en wegblaast. De asfaltbanen hangen aan de zeekant over de dakrand. Aan de achterkant van het gebouw is te zien dat de windvlaag een dakraam heeft gegrepen en recht overeind heeft gezet.

„Wat erg hè”, zegt burgemeester Cornelis Visser tegen bewoners die door een agent naar het hotel worden begeleid. Visser komt poolshoogte nemen en is net zo verbaasd als de bewoners door de dramatische gebeurtenis. „Dit gebouw staat er al zeventig jaar. Het dak is vorig jaar nog nagekeken en toen zijn de ankers vernieuwd”, weet hij.

De brandweer is massaal aanwezig en heeft de wijde omgeving van het gebouw afgezet met roodwitte linten. Op de Boulevard aan de overkant wordt een commandopost neergezet. Auto’s die voor het getroffen gebouw staan, moeten worden verwijderd.

’Kan nog erger worden’

Verder kunnen de hulpdiensten betrekkelijk weinig doen, zegt woordvoerder Ton Koot van de brandweer. „Vier woningen hebben daglicht in de woning, daar is de dakbedekking helemaal weg. En het kan nog erger worden, want vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en wordt ’ie nog krachtiger. Het gaat in deze omstandigheden niet lukken om de boel dicht te maken. Vind maar een bedrijf dat met deze storm het dak op wil.”

