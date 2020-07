Aantal coronabesmettingen in België loopt verder op

Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft oplopen. De ziekenhuizen krijgen ook meer mensen met Covid-19 binnen. Aangezien het effect van de recente vrijheidsbeperkende maatregelen nog een tijd op zich laat wachten, zal die trend zich nog even doorzetten, was de boodschap vrijdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.