LIVE | Thijs H. kreeg ’moordopdrachten via kentekens en nieuwsberichten’

Dat kwam naar voren tijdens een uitvoerige bespreking van de voorgeschiedenis van de gruwelijke feiten bij de rechtbank in Maastricht, waar de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen H. maandag is begonnen.

H. kreeg naar eigen zeggen berichten en signalen die hem ertoe hebben aangezet mensen te vermoorden. De signalen maakte hij op uit onder meer kentekenplaten en nieuwsberichten. „Ik weet het niet precies meer”, zei H. maandag bij de rechtbank in Maastricht op de eerste dag van het vijfdaagse proces tegen hem. „Er ontstonden wanen in mijn hoofd.”

H. kreeg de ’moordboodschap’ op 3 mei vorig jaar. Die dag maakte hij een plan om iemand te vermoorden. Daarna zou hij naar eigen zeggen zelf worden vermoord.

Op 4 mei reisde hij vanuit zijn ouderlijk huis in Limburg naar Den Haag, waar hij een kamer had, om daar zijn eerste slachtoffer te maken. Hij zette zijn telefoon uit, omdat hij niet getraceerd wilde worden. In de Scheveningse Bosjes zag hij een vrouw lopen. Hij rende op haar af en stak vele malen op haar in. Toen ze dood was, deed hij haar handschoen uit en sneed haar pink af. Hij gooide deze korte tijd later weg, zo heeft hij verklaard, „omdat ik er niet tegen kon die vinger in mijn jaszak te hebben.”

’s Avonds, nadat hij een vriendin te eten had gehad, keek hij op zijn telefoon naar een nieuwsbericht over de vondst van het lichaam van zijn slachtoffer. H. ontkent dat hij later nog eens op de plaats van het misdrijf is geweest.

’Puur toeval’

De vermoorde vrouw (56) was van Japanse origine. De rechter vroeg H. of zij wel echt een willekeurig slachtoffer is geweest, zoals H. zegt. Hij heeft zich eerder uitgelaten over zijn fascinatie voor de ogen van Aziatische vrouwen. Ook is er in het onderzoek een oude, door H. gemaakte tekening opgedoken, waarop een Aziatische vrouw met snijwonden was afgebeeld. Volgens H. is dit „puur toeval.”

Na de moord voelde H. geen „verlossing”, omdat de „opdracht” de moord op twee mensen behelsde. Na zijn terugkeer naar het ouderlijk huis in Brunssum vertoonde hij opmerkelijk gedrag. Zo liep hij volgens zijn ouders onder meer rond met een nep-vingertopje dat hij op zijn vinger zette.

Vervolgens kreeg hij opnieuw een ’opdracht’ tot moorden en deze keer „moesten het er echt twee zijn”, zo citeerde de rechter uit het dossier. Op 7 mei is H. op pad gegaan met een groot mes uit het messenblok van zijn ouders om twee mensen te vermoorden. Op de Brunssummerheide stak hij eerst een 63-jarige vrouw dood en korte tijd later een 68-jarige man. Een dag later hield de politie H. aan.

H. brak de ondervraging over de moorden na ruim een half uur af. „Het spijt me heel erg, maar ik kan dit even niet meer.” De rechtbank heeft daarop een pauze ingelast. H. heeft al eerder bekend dat hij de moorden heeft gepleegd.