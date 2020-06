Thijs H. nam pink slachtoffer mee: ’Was bewijs voor mijn jury’

H. (28) kampte met forse psychische problemen en verbleef destijds in een instelling. Ⓒ Petra Urban

MAASTRICHT - Hij dacht dat hij een psychopaat was. Maar kwam er al snel achter dat niet híj, maar de rest van de wereld bestond uit psychopaten die met elkaar communiceerden via codetaal. En over dat ‘systeem’ mocht hij absoluut niet spreken op straffe van iets gruwelijks. ,,Moord of marteling.”