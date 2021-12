Bestolen echtpaar uit Den Haag overspoeld met steunbetuigingen uit het hele land

De laffe beroving van de bankpas uit de woning van Rinus en Greet vond eind september plaats, maar deze week bracht de politie (duidelijke) camerabeelden naar buiten van de verdachten. Hierop is te zien hoe twee vrouwen in vier dagen tijd op verschillende locaties in Den Haag en Rotterdam geld pinnen om vervolgens uitgebreid te gaan winkelen. Van het shoppen zijn eveneens beelden, waarbij de vrouwen zóveel spullen bij zich hebben dat ze nauwelijks te tillen zijn.

Doneeractie

„Wat dit echtpaar is overkomen is in één woord onmenselijk”, zegt ambulancebroeder Benno Knies (54) uit Katwijk. „Dit stel heeft geholpen om Nederland op te bouwen en dan gaan ze er op deze werkelijk schandalige manier met de spaarcentjes voor hun oude dag vandoor.” De geboren Hagenaar gaat een doneeractie beginnen: „Met een beetje goodwill kunnen deze mensen schadeloos worden gesteld.”

Ook in Den Haag wordt enorm meegeleefd met het gedupeerde echtpaar. „Wat een laffe daad”, zegt Richard de Mos van Hart voor Den Haag, die vrijdag meteen een doneeractie is begonnen. De partij maakt zich grote zorgen over het aantal babbeltrucs in de stad. „Een kwart van de senioren wordt hiermee lastiggevallen”, aldus De Mos, die pleit voor een campagne die gericht is op preventie en het herkennen van babbeltrucs. „Promoot daarbij ook het doen van aangifte.” In overleg met de familie is een inzamelingsactie gestart ’om de benodigde euro’s op te halen. „Ik hoop dat het ons lukt om de volledige geroofde 6000 euro op te halen, zodat deze lieve mensen toch met een goed gevoel de kerst tegemoet gaan.”

’Hart van steen’

In Rijswijk is eveneens een inzamelingsactie begonnen. „Je hart huilt als je dit hoort”, zegt Marc Weterings. „Deze daders zonder enig gevoel in hun lijf moeten zo snel mogelijk worden opgepakt en berecht.”

Op sociale media hebben mensen geen goed woord over voor de stelende vrouwen. „Dames die dit doen hebben een hart van steen”, schrijft de een. ,,Gewetenloos”, zegt de ander.

De steunbetuigingen en acties doen Rinus en Greet goed. „Mijn ouders zijn ontroerd en hadden dit nooit verwacht”, zegt hun dochter Sylvia. „Voor het eerst sinds de diefstal zien ze weer een beetje een lichtpuntje. We zijn vandaag zelfs bezig geweest om de kerstlampjes op te hangen. En m’n vader maakte ook weer grapjes, zoals we hem kennen.”