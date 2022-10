Verdachte verkrachter van fietsend meisje (14) in België opgepakt

Van de man werden deze week (camera)beelden verspreid, omdat de politie in de zoektocht naar de schuldige vooralsnog in het duister tastte. De verdachte had het december vorig jaar midden op de dag in het plaatsje Deinze op het meisje voorzien. Eerst volgde hij haar op zijn fiets, om haar daarna op een verlaten plek aan te spreken en te overmeesteren. Ze fietste op dat moment naar huis. „Hij vroeg in het Engels of er iets mis was met haar fiets. Vervolgens stapte hij op het meisje af, trok haar in de gracht en betastte haar”, meldde de politie eerder.

De man is volgens Belgische media uiteindelijk geïdentificeerd en opgepakt op basis van een opsporingsbericht. Hij is woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om de man vast te houden. De zaak kreeg de afgelopen dagen veel aandacht bij de zuiderburen.