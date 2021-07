Noodweer van ’eens in de 100 jaar’ geselt Limburg: ’We gaan nu alle pompen inzetten, alles!

Dijkgraaf Patrick van der Broeck heeft woensdag zijn zorgen geuit over de voorspelde regenbuien in Duitsland en de gevolgen daarvan voor Zuid-Limburg. „Dit zijn buien van eens in de tachtig tot honderd jaar. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Een woordvoerder van Waterschap Limburg zegt dat besloten is „om alles in te zetten wat we hebben. Dat betekent dat we nu alle pompen gaan inzetten, demontabele keringen...alles, in heel Limburg.”