Rotterdam gebukt onder kogelregen

Drugs vormen de rode draad. En moordploegen worden steeds professioneler. Dit jaar waren er tot dusver al 46 schietincidenten binnen de eenheid Rotterdam. Gemiddeld ligt dat op ongeveer 80 per jaar. Negentien keer viel er een gewonde en vier keer een dodelijk slachtoffer. Dat is de helft van het totaal aantal doden door vuurwapengeweld in de afgelopen twee jaar.

„Er zijn verschillende aanleidingen voor de schietpartijen, maar vooral het onderling stelen van partijen leidt tot veel geweld”, zegt Arjan Zwart, hoofd van Dienst Regionale Recherche in Rotterdam.