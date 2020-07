Geen landelijke plicht voor niet-medische mondkapjes

Er is geen aanleiding om het dragen van niet-medische mondkapjes in de openbare ruimte in het hele land te verplichten, vertelde RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een persconferentie. „Het bewijs om dat te doen ontbreekt domweg.” Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat er wel regionaal kan worden ingegrepen. „Het belangrijkste is dat we als regio’s kunnen optreden. Nu niet een nationale aanpak zegt niet dat dat nooit gebeurt.”

Bruls zei dat hij per regio wil experimenteren met maatregelen. Dat kan volgens hem ook betekenen dat er op een aantal plaatsen wél niet-medische mondkapjes worden verplicht. „Amsterdam en Rotterdam hebben daar zeker interesse in. We moeten het nu over de voorwaarden hebben.” De burgemeester van Nijmegen noemde ook Noord-Brabant als plek waar dat harder nodig zou kunnen zijn. „Als er een goed verhaal is kunnen maatregelen verschillen, maar we doen dat in overleg met het kabinet.”

Boetes

Eventuele overtreders van lokale experimenten kunnen rekenen op een prent. „Dat hoort nou eenmaal bij een maatregel. Het begint met dat je mensen moet overtuigen, maar mocht dat niet werken en iemand blijft de regels overtreden? Dan krijg je in het laatste geval een boete.” Volgens Bruls is dat echter ’geen doel op zich’.

Minister Van Ark benadrukte dat er wordt samengewerkt tegen het coronavirus. De bewindsvrouw zei dat er niet mag worden verslapt als het gaat om 1,5 meter afstand houden. De minister wil wel nieuwe methoden inzetten gericht op ’gedragsbeïnvloeding’. Om welke nieuwe methoden het gaat zei ze niet.

Jaap van Dissel, minister Tamara van Ark en Hubert Bruls voorafgaand aan het Veiligheidsberaad. Ⓒ Thijs Rooimans, ANP

Er is ook nog gesproken over wat te doen met vakantiegangers die het coronavirus mogelijk mee kunnen dragen, omdat ze in een land zijn geweest waar het risico groot is. Het kabinet buigt zich nog over het verzoek vanuit het veiligheidsberaad om dwingender een quarantaine op te kunnen leggen. „Wij zouden willen dat quarantaine niet iets vrijblijvends zou zijn na vakanties, dan zou je wat dwingender willen optreden als iemand niet meewerkt”, aldus Bruls.

Oneens

De voorzitters van de veiligheidsregio’s spraken woensdag tijdens een ingelaste bijeenkomst over lokaal maatwerk om het weer oplaaiende coronavirus te beteugelen. Ook minister Van Ark (Medische Zorg) schoof aan in het provinciehuis van Utrecht. Van Ark en voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zouden samen met RIVM-baas Jaap van Dissel om 18 uur een persconferentie geven, maar die begon uiteindelijk pas rond 19:30 uur.

Over de zin en onzin van een (eventueel lokale) mondkapjesplicht zijn burgemeesters het zeker niet eens. Dat bleek voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad, waar de 25 burgemeesters die hun veiligheidsregio voorzitten zich lieten bijpraten door het Outbreak Management Team (OMT).

Waar burgemeester Halsema van Amsterdam en Aboutaleb van Rotterdam al langer aangeven wel wat te voelen voor een lokale plicht op specifieke plekken, is bijvoorbeeld de burgemeester van Venlo (burgemeester Antoin Scholten, voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Limburg) erg duidelijk: „Niet doen”, zegt hij resoluut. „Het heeft geen enkele zin. Het werkt niet.” Scholten krijgt bijval van zijn ambtgenoot uit Maastricht.

Virus beteugelen

Over de meningsverschillen over de mondkapjesplicht was Van Ark duidelijk: „We willen allemaal hetzelfde. We willen met z’n allen het virus beteugelen. Dat is het grootste belang. Dat is de eerste golf gelukt en dat moet nu lokaal ook gaan lukken. En de aanpak daarvoor moet in de ene regio anders zijn dan in de andere.”

Het kabinet is nog niet van plan om op korte termijn bij elkaar te komen voor een crisisberaad, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Premier Rutte heeft vakantie, net als ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Landelijk lijkt de koers dus voorlopig niet gewijzigd te worden.