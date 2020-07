Regionale corona-aanpak?

Er werd onder meer gesproken over de zin en onzin van een (eventueel lokale) mondkapjesplicht. Daarover zijn burgemeesters het zeker niet eens. Dat bleek voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad, waar de 25 burgemeesters die hun veiligheidsregio voorzitten zich lieten bijpraten door het Outbreak Management Team (OMT).

Waar burgemeester Halsema van Amsterdam en Aboutaleb van Rotterdam al langer aangeven wel wat te voelen voor een lokale plicht op specifieke plekken, is bijvoorbeeld de burgemeester van Venlo (burgemeester Antoin Scholten, voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Limburg) erg duidelijk: „Niet doen”, zegt hij resoluut. „Het heeft geen enkele zin. Het werkt niet.” Scholten krijgt bijval van zijn ambtgenoot uit Maastricht.

Bekijk ook: Burgemeesters verdeeld over mondkapjesplicht

Virus beteugelen

Over de meningsverschillen over de mondkapjesplicht was Van Ark duidelijk: „We willen allemaal hetzelfde. We willen met z’n allen het virus beteugelen. Dat is het grootste belang. Dat is de eerste golf gelukt en dat moet nu lokaal ook gaan lukken. En de aanpak daarvoor moet in de ene regio anders zijn dan in de andere.”

Het kabinet is nog niet van plan om op korte termijn bij elkaar te komen voor een crisisberaad, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Premier Rutte heeft vakantie, net als ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Landelijk lijkt de koers dus voorlopig niet gewijzigd te worden.