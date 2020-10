Cafés strooien met kortingen en afscheidsfeestjes

Kroegen kondigen op sociale media hun kortingen aan. Zo geeft café Bakker in Tilburg vanaf 16.00 uur woensdagmiddag alle tapbieren voor de helft van de prijs weg en gaan ze ook bij café De Opera in Nijmegen met 50 procent korting over de toog. Bij Café Maxim, ook in Nijmegen, komt een troubadour muziek maken bij wijze van „laatste drinklied voor de drooglegging”, aldus het café op Facebook.

Café het Neutje in Utrecht geeft woensdag 25 procent korting op het bier. „Kom snel en scoor jouw favoriete biertje nu nog goedkoper!”, schrijft de kroeg op Facebook. Havenbrouwerij Het Brouwdok in Harlingen organiseert woensdag elk uur een ’Hoppy Hour’, met glazen bier voor 2,50 euro om de fusten te legen, zo schrijft de brouwerij op Instagram. De Koffiepot in Hoogeveen geeft speciaalbiertjes voor 2,50 euro weg en heeft de sluitingstijd woensdag gewijzigd van 18.00 uur naar 22.00 uur.

’Nog één keer genieten’

Ook restaurants lijken een drukke laatste avond tegemoet te gaan, blijkt uit gegevens van reserveringssystemen voor de horeca. Zo meldt reserveringsapp Reserve a Table, dat zo’n honderd restaurants tot klant rekent, dat er woensdagavond twee keer zoveel reserveringen geboekt staan als een week eerder. „Woensdag is altijd een redelijk stabiele avond”, aldus een medewerker. „Of het moet een Moederdag of Valentijnsdag zijn. Misschien dat het vanwege de herfstvakantie iets drukker is, maar dat verklaart de verdubbeling niet. Ik denk dat mensen vanavond nog één keer willen genieten nu het nog kan.”

Reserveringsapp Bon Chef, dat zo’n tweehonderd restaurants van reserveringen voorziet, zegt ook dat er meer geboekt wordt dan normaal. Precieze aantallen kan het bedrijf niet geven, „maar we zien sinds gisteravond heel veel extra reserveringen binnenkomen”, aldus een medewerker. TheFork, dat naar eigen zeggen duizenden restaurants in zijn klantenbestand heeft, zag dinsdagavond na de persconferentie veel annuleringen binnenkomen. Woensdag werden er juist weer nieuwe reserveringen gemaakt. „Er zijn mensen die na gisteravond angstig zijn geworden om vandaag nog uit eten te gaan en je hebt mensen die juist denken ’we kunnen nog een keer’”, verklaart een woordvoerder.

Alle kroegen benadrukken in hun berichten dat ze zich op de afscheidsavonden aan de geldende coronamaatregelen houden, zoals voldoende afstand tussen gasten. En natuurlijk sluiten om 22.00 uur de deuren.