Republikeinse Haley wil Trump verslaan en president VS worden

Nikki Haley Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Republikeinse politica Nikki Haley, die ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties was, wil president worden. De voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina wordt daarmee de eerste rivaal van ex-president Donald Trump in de race voor de kandidaat van de Republikeinen. Ze kondigde haar kandidatuur aan in een videoboodschap.