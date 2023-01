Filmproducent Michael Bay neemt dure advocaat na rechtszaak om doden duif

Het incident gebeurde op de set van de film 6 Underground in Rome. De duif zou volgens een getuige tegen een camera-installatie zijn gebotst. Bay zou als regisseur verantwoordelijk zijn voor het incident. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij zou video-bewijs hebben die zijn kant van het verhaal kan bevestigen. Hij stelde in 30 jaar zelfs nooit een dier pijn te hebben gedaan. ,,Ik sta bekend als dierenliefhebber en dierenrechtenactivist”, verklaarde hij.

Advocaat Mathew Rosengart moet Bay nu uit de brand zien te helpen. Eerder lukte het hem om Britney Spears onder de bewindvoering van haar vader uit te laten komen. Zijn advocaat noemt het bericht waarin The Wrap over het incident schrijft ,,onwaar, roekeloos en kwaadsprekend.” Eerder lukte het zijn team van advocaten in drie pogingen niet om de zaak te laten seponeren.

,,In feite is er sprake van een rechtszaak, maar Bay wil niet dat iemand denkt dat hij wordt beschuldigd van het doden van een duif, schrijft Vulture. Volgens zijn advocaat is de enige aanklacht tegen Bay dat hij zijn personeel niet goed in de gaten heeft gehouden. Ook bepleit hij dat het niet helemaal duidelijk is of de duif wel dood is gegaan op de set.