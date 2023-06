Verdachte van sterfgevallen ziekenhuis Assen komt op vrije voeten

De 31-jarige man werkte in de tijd van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. De verdachte heeft volgens het Openbaar Ministerie, zonder instructies van een arts, medische handelingen uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij zat sinds maandag 17 april vast.

De raadkamer oordeelde eerder nog dat de verdenking sterk genoeg was om hem vast te houden. Dit kwam toen vooral vanwege de belastende verklaringen die hij zelf zou hebben afgelegd tegenover medewerkers van de GGZ in Drenthe. In de gesprekken met de GGZ-medewerkers vertelde hij over de sterfgevallen in het ziekenhuis. Maar verder onderzoek heeft er nu nog niet toe geleid „dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van een of meerdere patiënten.” Daarom komt hij vrij.

Getuigen

Het Openbaar Ministerie meldt dat de komende tijd nog mogelijke getuigen worden gehoord. Ook is het onderzoek naar de medische dossiers nog niet klaar. De verwachting is dat er eind juni een „voorlopige inschatting” gemaakt kan worden. Het OM overweegt in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer.

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere families van mogelijke slachtoffers bijstaat, laat namens de cliënten weten dat ze nog veel onbeantwoorde vragen hebben. „De onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven, vreet echt aan hen. Het bericht dat de verdachte van mogelijke betrokkenheid bij de dood van hun familielid nu in vrijheid is gesteld, maakt de gehele situatie alleen nog maar complexer voor deze nabestaanden.”