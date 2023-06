Verdachte verpleger weer op vrije voeten: ’Tik op vingers van het OM’

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de 31-jarige V. uit Veenhuizen eigenlijk nog zestig dagen langer vasthouden. Maar de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland vond de verdenking tegen hem niet sterk genoeg om zijn voorarrest te verlengen.

Getuigen

V. kreeg het besluit van de rechter in de gevangenis te horen en kwam direct daarna vrij. Waar hij op dit moment verblijft, is niet bekend.

Justitie benadrukt dat V. voorlopig nog wel verdachte blijft en dat het strafrechtelijk onderzoek verder gaat. „We zullen de komende tijd nog meer getuigen horen. En het onderzoek van deskundigen naar de medische dossiers is nog niet afgerond.” Het OM verwacht daar eind juni meer over te kunnen zeggen.

Begin vorige maand maakte justitie bekend dat V. enige tijd daarvoor had verklaard twintig coronapatiënten uit hun lijden te hebben verlost. Dit zou hij hebben verklaard tegenover hulpverleners van GGZ Drenthe. Wat het extra lastig maakt voor het OM is dat hij daarbij geen namen van slachtoffers noemde.

Tik op de vingers

„Hiermee krijgt het OM een tik op de vingers”, zegt strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. „Justitie heeft klaarblijkelijk een zwakke zaak gepresenteerd.” Volgens Knoops had het OM kunnen weten dat een verklaring tegenover hulpverleners niet dezelfde bewijskracht heeft als een bekentenis van een verdachte aan de politie. „Dat is vastgelegd in het strafrecht. Een rechter moet behoedzaam omgaan met een verklaring die is afgelegd is aan een andere partij dan aan de politie.”

Het feit dat V. nu vrij is, zegt volgens Knoops niet veel. Zo is het volgens hem geen rechterlijk oordeel over schuld of onschuld. „De rechtbank oordeelt alleen dat het bewijsmateriaal op dit moment te mager is.” Volgens Knoops kan de verdachte nog altijd worden veroordeeld, „maar dan zal het OM beter en meer concreet bewijsmateriaal moeten aanleveren.”

Advocaat van de verdachte Van der Goot zegt in het Dagblad van het Noorden dat zijn cliënt geen strafbare feiten heeft gepleegd. „Hij heeft gewoon zijn werk gedaan in de hectische omstandigheden van de drukke coronatijd.” V. stelt volgens van der Goot dat het OM een versie naar buiten heeft gebracht van zijn verklaring bij de ggz die niet klopt.

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, dat aangifte deed tegen hem, staat daar nog steeds achter. „Dat hebben we gedaan op basis van de informatie die we binnenkregen. Die vonden we dermate ernstig dat we graag wilden dat de politie onderzoek zou doen naar de beweringen.”

Complexer

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere families van mogelijke slachtoffers bijstaat, laat namens hen weten dat ze nog veel onbeantwoorde vragen hebben. „De onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven, vreet echt aan ze. Het bericht dat de verdachte van mogelijke betrokkenheid bij de dood van hun familielid nu in vrijheid is gesteld, maakt de gehele situatie alleen nog maar complexer voor deze nabestaanden.”