Kamer ziet prostitutieverbod niet zitten

Waar ChristenUnie en de SGP eerder al een burgerinitiatief om betalen voor seks strafbaar te maken omarmden, sluit coalitiepartij CDA zich daar nu ook bij aan. CDA-Kamerlid Kuik wijst erop dat de prostituees eigenlijk geen seks willen met hun klanten, maar dat die ’nee’ in een ’ja’ verandert door betaling: „De instemming wordt afgekocht door de koper.” Het past volgens de christendemocraat niet meer in deze tijd.

Kuik volgt daarmee het spoor van de andere christelijke partijen. CU-Kamerlid Van der Graaf zegt zich ’met de beste wil van de wereld niet te kunnen voorstellen’ hoe het huidige systeem de positie en rechtsgelijkheid van vrouwen goed doet. SGP-fractieleider Van der Staaij noemt prostitutie zelfs ’pure slavernij’: „Er is bijna niemand te vinden die bij de beroepskeuzeadviezen tegen zijn dochter zegt: zou de prostitutie niet wat voor jou zijn?”

Maar een verbod stuit op verzet bij coalitiepartijen VVD en D66, maar ook in een groot deel van de oppositie. VVD-Kamerlid Bolkestein wil liever de nadruk leggen op het reguleren van de sector en opsporing van misstanden: „Het verbieden van seks past daar niet bij.” Ook D66-Kamerlid Bouali ziet een verbod niet zitten: „Met misschien goede bedoelingen wordt met strafbaar stellen beide zijden de illegaliteit in geduwd. Dat kan echt niet de bedoeling zijn.”

In de linkse oppositie klinken ook zorgen over de mogelijke gevolgen van een verbod. SP-Kamerlid Van Nispen wijst op het ’risico dat de zichtbaarheid van de problemen verdwijnt’: „Daarmee help je kwetsbare vrouwen niet.” Daar sloot ook staatssecretaris Broekers-Knol zich bij aan. Het kabinet verwijst een verbod ook naar de prullenbak, zei de bewindsvrouw: „Het kabinet ziet dit niet als dé oplossing voor de misstanden.” Broekers-Knol richt zich liever op ’reguleren, controleren en helpen met uitstappen’ om die misstanden te voorkomen.

GroenLinks-Kamerlid Van den Berge ziet liever dat prostituees meer rechten krijgen, zodat ze sterker staan. Aan de andere kant van het politieke spectrum pleit PVV-Kamerlid Markuszower voor andere maatregelen dan een verbod: de minimumleeftijd van prostituees zou omhoog moeten naar 21 jaar en mensenhandelaren moeten ’lang, heel lang, achter slot en grendel verdwijnen’: „Minstens 20 jaar.”